Automovilista es ultimado a tiros frente al Comité Olímpico Mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:43:35

Ciudad de México, 6 de febrero del 2026.- Un automovilista fue asesinado a balazos la noche del jueves 5 de febrero frente a la entrada principal del Comité Olímpico Mexicano, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al cruce de la avenida del Conscripto y Periférico, en la colonia Lomas de Sotelo, en los límites con el municipio de Naucalpan, Estado de México.

En el lugar, los policías localizaron una camioneta Cheyenne azul marino y, en su interior, a un hombre con lesiones por impacto de bala. Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el homicidio habría ocurrido tras una discusión derivada de un percance vial con el conductor de un automóvil color gris. Presuntamente, el agresor dio alcance a la camioneta en calles posteriores y disparó contra el automovilista, provocándole la muerte.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos del Sector Sotelo, en espera del arribo de peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Autoridades capitalinas informaron que ya se revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los responsables y esclarecer la mecánica de los hechos.