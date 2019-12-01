Plan Michoacán, apuesta permanente para acabar con la violencia en el estado: Claudia Sheinbaum

Plan Michoacán, apuesta permanente para acabar con la violencia en el estado: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:30:15
Morelia, Michoacán, 6 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó la relevancia del Plan Michoacán, mismo que fue implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, al señalar que se trata de una estrategia integral que va más allá del reforzamiento de la seguridad y busca atender de fondo las necesidades de la población.

Desde Morelia, Michoacán, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que el plan no se limita a la presencia de fuerzas federales —Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana—, sino que se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía de Michoacán y el gobierno estatal.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el Plan Michoacán contempla acciones en diversas áreas sociales, con especial atención a niñas, niños y jóvenes, como parte de una política pública orientada a reconstruir el tejido social en la entidad.

Asimismo, dejó claro que se trata de un esfuerzo permanente y no coyuntural, el cual se mantendrá hasta el final de su administración en 2030.

“No es un plan de un mes o de dos meses, es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el estado de Michoacán durante toda nuestra presencia en el gobierno de México”, afirmó.

