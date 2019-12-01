Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 07:30:30

Mazatlán, Sinaloa, a 26 de noviembre 2026.- La organización civil Ostok Sanctuary, dedicada al rescate, rehabilitación y conservación de fauna silvestre en México, logró, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, el rescate de cuatro tigres de bengala y cuatro pavorreales, los cuales se encontraban en una discoteca ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

Según el comunicado de la ONG, sus integrantes localizaron a los ejemplares durante una inspección en el estacionamiento del inmueble.

Además, se detalló que entre los felinos había dos cachorros, uno de cinco meses y otros de siete meses.

Por su parte, el fundador y presidente de la organización, Ernesto Zazueta, destacó que los tigres requirieron contención química y manejo por parte del equipo especializado.

El activista comentó que los ejemplares fueron hallados en “un lugar que aparentemente usaron para experiencias con los animales o algún tipo de manejo, porque había una pared llena de fotografías”.