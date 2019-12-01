En Lázaro Cárdenas, Michoacán, muere motociclista tras ser arrollado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 13:53:43

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 5 de febrero del 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió tras ser arrollado por un auto-fantasma cuando viajaba en su motocicleta, un hombre perdió la vida en el municipio de Lázaro, Cárdenas, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la carretera Lázaro Cárdenas-La Mira, habían atropellado a un motociclista.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un individuo sin vida y cerca de él la moto en que viajaba.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que el responsable del atropellamiento se dio a la fuga del sitio y ya es buceado por las autoridades.