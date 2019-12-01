"El juego del pato": de diversión a terror para alumnos de un preescolar de León; maestra abusó de niños de 3 y 4 años con dicha dinámica

León, Guanajuato, 5 de febrero del 2026.- El “juego del pato” marcará para siempre a algunos alumnos del preescolar Juan Enrique Pestalozzi, ubicado en la ciudad de León, Guanajuato, dado que con dicha dinámica la maestra Guadalupe “N” pretendía premiarlos aunque la recompensa consistía en tocamientos indebidos en distintas partes del cuerpo de los menores.

El juego establecía que los pequeños del grupo primero “A”, de entre 3 y 4 años, debían responder preguntas, a las que si acertaban obtenían un supuesto premio y la docente los tocaba frente al grupo y si la respuesta era errónea, recibían golpes en el estómago.

La profesora que incurrió en dichas prácticas laboró en el jardín de niños por siete años, por lo que se desconoce el número total de víctimas y la fecha exacta en la que tergiversó el “juego del pato”.

El caso se hizo público una vez que en el mes de mayo del 2025 una niña de cuatro años presentó malestares físicos, por lo que sus padres decidieron llevarla al pediatra sin imaginar el diagnóstico, una vez que la especialista detectó una enfermedad de transmisión sexual en la menor y recomendó presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Casi de manera continua, los padres de familia comenzaron a notar cambios en las conductas de sus hijos, quienes manifestaban síntomas de ansiedad, tristeza, aislamiento y no tener ganas de ir a clases.

Después de un proceso judicial largo, la maestra identificada como Guadalupe “N” fue vinculada a proceso por los delitos de abuso sexual y violación en contra de menores, por lo que se espera justicia en el caso.