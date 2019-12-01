Ejecutan a un individuo en Apatzingán, Michoacán 

Ejecutan a un individuo en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 13:48:59
Apatzingán, Michoacán, a 5 de febrero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un individuo fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de una motocicleta en calles de la colonia Independencia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la avenida Tepalcatepec de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Adrián Marcial A., de 23 años, 
el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
