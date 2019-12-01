Sheinbaum reafirma soberanía y legado de la Constitución de 1917 desde Querétaro

Querétaro, Querétaro, 5 de febrero de 2026.- En el marco del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con la Cuarta Transformación se ha recuperado la esencia social y soberana de la Carta Magna, y subrayó que México no regresará a los regímenes de corrupción y privilegios, ni será colonia o protectorado de ninguna nación.

Desde el Teatro de la República, la mandataria sostuvo que la historia del país está marcada por sus Transformaciones y que cada una dejó huella viva en la Constitución como resultado de la lucha popular. “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, enfatizó ante representantes de los tres Poderes y de los estados.

Sheinbaum destacó que, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, se han aprobado 22 reformas constitucionales y 50 reformas secundarias orientadas a fortalecer la independencia, soberanía, democracia, justicia social y dignidad del pueblo.

Entre ellas mencionó la Reforma al Poder Judicial; la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena; el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público; la recuperación de Pemex y CFE como empresas estratégicas; el derecho al internet; la igualdad sustantiva de las mujeres; el ferrocarril público; los Programas de Bienestar como derechos constitucionales; el derecho a la vivienda digna; la protección animal; el fortalecimiento de la inteligencia para la seguridad pública; la defensa de los maíces nativos y la prohibición del maíz transgénico; así como reformas contra el nepotismo y la reelección inmediata.

Añadió que en las próximas semanas se aprobará la semana laboral de 40 horas, con implementación gradual. También leyó el contenido del artículo 40 constitucional, que establece que el pueblo de México no aceptará intervenciones o intromisiones extranjeras que vulneren su integridad, independencia y soberanía.