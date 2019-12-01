Hay cinco fantásticos en la carrera por la Gubernatura de Querétaro: Francisco Domínguez Servién

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 12:47:12

Querétaro, Querétaro, 5 de febrero del 2026.- El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseveró que hay una carrera de “cinco fantásticos” rumbo a la Gubernatura de Querétaro por parte del Partido Acción Nacional (PAN), en las elecciones que se deberán celebrar en el año 2027, de los cuales, uno ya se bajó: Marco del Prete.

“Marco del Prete ya no buscará la candidatura, lo cual es muy respetable, es un gran profesional, un gran técnico, un gran político y le va a seguir yendo muy bien, por lo que quedan cuatro, no creo que alguien más vaya a salirse en este momento de la contienda”, refirió.

Cuestionado respecto a si debería ser una mujer la candidata del PAN en las próximas elecciones estatales de Querétaro, Domínguez Servién dejó claro que su postura es que las mujeres deben jugar en la política y no descartó esa posibilidad, aunque señaló que cree que va a ser un masculino.

Así mismo, el exgobernador no ocultó que su favorito es Luis Bernardo Nava Guerrero, aunque también dio mérito a Felifer Macías, actual alcalde del municipio de Querétaro.

Cabe recordar que según las últimas encuestas, los cabbalos panistas que siguen en carrera por la gubernatura son los siguientes:

-Luis Bernardo Nava Guerrero

- Ricardo Anaya

- Agustín Dorantes Lámbarri

- Felipe Fernando Macías Olvera