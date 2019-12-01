Presunto responsable de extorsionar a una joven universitaria de Taretán, Michoacán, es vinculado a proceso

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Félix Alejandro “N”, por su posible relación en el delito de extorsión agravada, cometido contra una joven universitaria, en el municipio de Taretán.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que integran la Carpeta de Investigación, el 26 de mayo de 2025 la víctima comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp provenientes de distintos números telefónicos, mediante los cuales le realizaban cuestionamientos personales y posteriormente le exigían el pago de una suma de dinero, bajo amenazas de causarle daño a ella y a su familia.

A partir del 28 de mayo y hasta el 13 de junio de 2025, las exigencias se intensificaron, solicitando a la víctima la cantidad de 50 mil pesos, o en su defecto, que accediera a sostener relaciones íntimas como forma de pago, advirtiéndole que de no cumplir, enviarían a personas para atentar contra su integridad y la de sus familiares, a quienes aseguraban tener plenamente identificados.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión, se logró identificar como presunto responsable a Félix Alejandro “N”, quien mantiene un vínculo familiar con la víctima, por lo que se solicitó ante un Juez de Control la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada por personal de la FGE.

Una vez presentado ante el órgano judicial, Félix Alejandro “N” fue vinculado a proceso, se le impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fue establecido un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.