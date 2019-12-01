A un año del crimen, Fiscalía de Querétaro sigue la pista del asesino de la odontóloga en San Juan del Río

A un año del crimen, Fiscalía de Querétaro sigue la pista del asesino de la odontóloga en San Juan del Río
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 11:51:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 5 de febrero del 2026.- El fiscal del estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, dejó en claro que la Fiscalía estatal sigue tras la pista del feminicida de la odontóloga Perla Citlalli Martínez Zúñiga, de 26 años, fue localizada sin vida y con signos de violencia en el interior de su consultorio el pasado 11 de febrero del 2025.

Se presume que el culpable del feminicidio de la joven mujer salió del país, por lo que cuenta con orden de aprehensión internacional al tener ficha roja de la Interpol.

“Existe un compromiso permanente para la búsqueda, localización, detención y sobretodo presentación con la autoridad judicial de la persona responsable de esta situación”, respondió el fiscal al ser cuestionado por el caso.

“Nuestro compromiso es el mismo que persigue la familia, localizar y que se judicialice al responsable”,  sentenció sobre el tema.

Cabe destacar que en los últimos días asociaciones civiles como los familiares de la víctima del feminicidio han exigido respuestas claras en cuanto al caso, una vez que sigue impune.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A un año del crimen, Fiscalía de Querétaro sigue la pista del asesino de la odontóloga en San Juan del Río
Vinculan a proceso a presunto violador de una niña de 11 años en Uruapan, Michoacán
Recupera la Policía Morelia camioneta con reporte de robo en la colonia Pascual Ortiz de Ayala
A través del diálogo llegan a un acuerdo en un juicio civil por contrato de arrendamiento
Más información de la categoria
A un año del crimen, Fiscalía de Querétaro sigue la pista del asesino de la odontóloga en San Juan del Río
Curioso hallazgo en Tijuana: localizan a hombre amarrado a un árbol con mensaje “Por infiel”
Diego N., el polémico alcalde morenista de Tequila: arrastra acusaciones por extorsión, violencia política de género y presunta apropiación del MUNAT
Enero de 2026 marca el nivel más bajo de homicidios dolosos en México desde 2018
Comentarios