En la última semana la GC detiene a 20 personas con diversas cantidades de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 11:00:28
Morelia, Michoacán, a 19 de febrero 2026.- Como resultado de acciones operativas realizados en 5 municipios, en la última semana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a 20 personas en posesión de droga. Las capturas se realizaron en acciones estratégicas desplegadas en cinco municipios del estado.

Sobre el particular se informó que durante los despliegues realizados por la Guardia Civil, en coordinación con autoridades estatales y federales, fueron aseguradas 73 dosis en total, de las cuales 68 contenían una sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina y cinco con hierba verde, al parecer marihuana.

Las detenciones se efectuaron en los municipios de Apatzingán, Jacona, Queréndaro, Lázaro Cárdenas y Zamora, como parte de los operativos permanentes de vigilancia y disuasión del delito.

Las personas aseguradas y las sustancias decomisadas quedaron a disposición de la autoridad procuradora de justicia para continuar con las diligencias legales correspondientes.

La SSP mantiene firme su despliegue operativo en cada rincón de Michoacán para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. En caso de emergencia, el 911 está a disposición las 24 horas.

