En La Huacana, Michoacán, aseguran vehículo robado y armamento 

En La Huacana, Michoacán, aseguran vehículo robado y armamento 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 13:43:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Huacana, Michoacán, a 14 de agosto 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo en la localidad de Los Olivos, en esta municipalidad, efectivos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron dos fusiles, cartuchos útiles y un vehículo con reporte de robo. 

Sobre el particular se informó que durante patrullajes de vigilancia y prevención en la localidad de Los Olivos de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano visualizaron una camioneta marca Ford en aparente estado de abandono.

Dicha unidad se constató, al fe sur sus antecedentes, contaba con reporte de robo vigente. 

En su interior fueron localizadas dos armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, 190 cartuchos útiles y 12 cargadores, mismas que serán puestas a disposición de la autoridad competente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Riña familiar termina en tragedia: niño de 9 años muere al defender a su madre en Tarandacuao, Guanajuato
FGE de Querétaro ejecuta cateo en plaza comercial La Campana 
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Ultiman a director del penal de La Toma en Córdoba, Veracruz
Más información de la categoria
Caen 3 presuntos miembros de célula criminal vinculada a grupo delictivo de Michoacán; operaban en Iztapalapa
Trump va por cabezas del crimen en Michoacán: Ofrece EEUU 26 millones de dólares por los 5 mayores capos de la entidad
54 menores de edad fueron asesinados durante el Ciclo Escolar 2024-2025 en Michoacán: Erik Avilés
Padre de familia ultima a su hijo de 9 años con un machete y deja gravemente herida a su esposa en Guanajuato; está prófugo
Comentarios