En La Huacana, Michoacán, aseguran vehículo robado y armamento 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 13:43:31

La Huacana, Michoacán, a 14 de agosto 2025.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo en la localidad de Los Olivos, en esta municipalidad, efectivos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron dos fusiles, cartuchos útiles y un vehículo con reporte de robo.

Sobre el particular se informó que durante patrullajes de vigilancia y prevención en la localidad de Los Olivos de esta demarcación, los agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano visualizaron una camioneta marca Ford en aparente estado de abandono.

Dicha unidad se constató, al fe sur sus antecedentes, contaba con reporte de robo vigente.

En su interior fueron localizadas dos armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, 190 cartuchos útiles y 12 cargadores, mismas que serán puestas a disposición de la autoridad competente.