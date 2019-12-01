En la comunidad Loma de Zempoala de Yuriria, Guanajuato liberan a persona privada de la libertad tras enfrentamiento armado

En la comunidad Loma de Zempoala de Yuriria, Guanajuato liberan a persona privada de la libertad tras enfrentamiento armado
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 20:45:46
Yuriria, Guanajuato, a 20 de agosto de 2025.- En la comunidad de Loma de Zempoala, elementos de los tres niveles de gobierno lograron la liberación de una persona que se encontraba privada de su libertad, luego de un enfrentamiento con civiles armados. El hecho dejó como saldo el aseguramiento de vehículos y armamento, aunque no se registraron personas detenidas ni lesionadas.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron a la altura de las compuertas, cuando elementos de la Fuerza de Reacción Yuriria (FRY), en coordinación con la FSPE, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaban un patrullaje preventivo. En ese momento, fueron agredidos por sujetos armados que viajaban en tres camionetas y una motocicleta.

Los oficiales repelieron la agresión y lograron controlar la situación, asegurando el área para evitar riesgos a la ciudadanía. Como resultado, se incautaron tres vehículos tipo SUV y una motocicleta con reporte de robo, además de un arma larga, cargadores y equipo táctico.

En el lugar también se logró rescatar a una persona que permanecía privada de la libertad, la cual fue puesta a salvo.

Autoridades confirmaron que no hubo bajas ni heridos entre los cuerpos de seguridad, los agresores ni los habitantes de la zona, resultando en un saldo blanco.

El Gobierno Municipal de Yuriria refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instancias estatales y federales para mantener la paz y salvaguardar la integridad de las familias.

