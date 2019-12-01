Avioneta de la Marina mexicana se estrella en Texas: Hay dos muertos, cuatro heridos y dos personas atrapadas en escombros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 19:07:06

Texas, EEUU, a de 22 de diciembre de 2025.- Una misión humanitaria de alto riesgo terminó en tragedia. Una aeronave de la Secretaría de Marina - Armada de México se desplomó este lunes en las inmediaciones de Galveston, Texas, dejando un saldo preliminar de dos personas muertas, cuatro sobrevivientes y dos más atrapadas dentro del fuselaje, mientras crece la incertidumbre sobre quiénes eran las víctimas fatales.

El avión, un King Air ANX-1209, cumplía una delicada operación de traslado médico especializado, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, reconocida por apoyar a pacientes —muchos de ellos menores— con quemaduras graves que requieren atención de alta especialidad en Estados Unidos.

A bordo viajaban ocho personas: cuatro elementos de la tripulación naval y cuatro civiles. Sin embargo, las autoridades no han revelado si los fallecidos pertenecen a la Marina o si se trata de personal médico, pacientes o incluso familiares que acompañaban el traslado, un silencio oficial que aumenta la tensión y la conmoción.

Drama en aguas estadounidenses

El impacto ocurrió cuando la aeronave se aproximaba al aeropuerto de Galveston y terminó precipitándose en la bahía, presuntamente bajo condiciones de baja visibilidad. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia y la Guardia Costera de Estados Unidos logró rescatar a seis personas, cuatro de ellas con vida, mientras dos cuerpos fueron recuperados sin signos vitales.

Las labores continúan contrarreloj para intentar rescatar a dos personas más que permanecerían dentro del avión siniestrado, en una escena descrita por rescatistas como compleja y peligrosa.

Investigación en curso

La Marina informó que se abrirá una investigación oficial para esclarecer las causas del accidente, mientras el Consulado de México en Houston ya interviene para los trámites legales y la atención a posibles familiares de las víctimas.

Por ahora, la tragedia permanece envuelta en misterio, dolor y silencio, mientras el país espera saber si entre los fallecidos hay héroes humanitarios… o pacientes que nunca llegaron a su destino.