En Jacona, Michoacán la GC detiene a un sujeto en posesión de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 13:16:38

Jacona, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a un hombre mientras realizaban un recorrido de vigilancia por las calles de esta cabecera municipal, a quien le aseguraron droga sintética y mariguana.

Se trata de Fermín J. M., de 44 años de edad, vecino de la colonia Nuevo Porvenir, en este municipio.

Al respecto se informó que los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por las calles de la colonia El Nuevo Porvenir, cuando transitaban por la calle Independencia esquina con Federación, le marcaron el alto a un hombre para realizarle una revisión de rutina.

Entre sus pertenencias le encontraron tres bolsas transparentes de plástico que contenían una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal” con un peso total de 1.9 gramos, así como otra bolsa de plástico donde llevaba 16.5 gramos de hierva verde, con las características de la mariguana.

Por tal motivo fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, autoridad que le determinará su situación legal.