En Jacona, Michoacán: Hombre resulta herido en explosión de gas LP en la colonia El Alejandreño

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 16:56:33

Jacona, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- Un hombre de la tercera edad resultó lesionado, debido a una explosión e incendio ocasionado por acumulación de gas en su vivienda, también se registraron cuantiosos daños materiales.

Fue aproximadamente a las 07:30 horas de sábado cuando vecinos de la citada colonia reportaron a los números de emergencias una fuerte explosión en la calle Los Maguitos de la colonia El Alejandreño.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y petsonsl de Protección Civil y Bomberos Municipales se trasladaron al lugar para atender el siniestro.

Respecto a lo ocurrido se conoció que el hecho se registró cuando el propietario del inmueble intento prender el boiler para bañarse, pero debido a las acumulación de gas por una fuga en un tanque de 30 kilogramos se originó un flamazo y posterior la explosión.

El señor Francisco A., I., de 66 años de edad, resulto con quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes del cuerpo, por lo que fue auxiliado por los paramédicos para después ser llevado a un nosocomio de Zamora a bordo de una ambulancia de Protección Civil Municipal de Zamora.

Tras ser controlada la situación, los traga humo retiraron el cilindros que continuaba con la fuga y resguardaron el lugar debido a las afectaciones que sufrió el inmueble.