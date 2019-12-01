En Ixtlán, Michoacán, muere pareja en accidente de moto

En Ixtlán, Michoacán, muere pareja en accidente de moto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 12:40:26
Ixtlán, Michoacán, 21 de agosto del 2025.- Víctimas de las lesiones que sufrieron al ser atropellados por un tráiler en la moto en que viajaban, una pareja perdió la vida, hechos registrados en la carretera Zamora-La Barca en el municipio de Ixtlán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 22 de la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar encontraron tendidos en el pavimento a un hombre sin vida y una mujer lesionada misma que fue llevada a un hospital en donde pereció, cerca de ellos una motocicleta, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de Francisco Iván T.,  de 26 años de edad, y en el nosocomio de Nancy Jacqueline C., mismos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que metros adelante fue localizado, abandonado, un tráiler color blanco, de plataforma, con placas 7-MM039-D, del chofer se desconoce su paradero.

Noventa Grados
