En Huetamo, Michoacán aprehenden  a presunto responsable de abuso sexual en agravio de una adolescente de 13 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 11:40:09

Huetamo, Michoacán, a 19 de octubre 2026.- Gabriel “N”, quien es señalado de su presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de su hijastra de 13 años, en el municipio de Huetamo, fue aprehendido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación se pudo conocer que, el pasado 9 de octubre, la víctima se encontraba en su habitación, lugar a donde arribó el investigado, quien la atacó sexualmente, advirtiéndole que no contara a nadie lo sucedido.

Tras tener conocimiento, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Huetamo emprendió las investigaciones, mismas que permitieron establecer la identidad y posible relación de Gabriel “N” en este delito, contra quien solicitó una de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

El investigado será presentado ante la autoridad que lo reclama, en espera de que sea resuelta su situación jurídica.