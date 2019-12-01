Separan al exsacerdote Constantino por denuncia de abuso sexual desde 2017; Diócesis invita a denunciar

Celaya, Guanajuato, a 19 de octubre 2026.- Desde 2017, el exsacerdote Constantino quedó separado de sus funciones ministeriales y desvinculado de la Diócesis de Celaya, luego de un procedimiento interno relacionado con la denuncia presentada por Jorge “N” por presunto abuso sexual. Así lo informó el vocero de la Iglesia católica, José de Jesús Palacios Torres, quien llamó a posibles víctimas a denunciar.

El representante diocesano explicó que el caso fue atendido por el Tribunal Eclesiástico, que emitió una determinación conforme al derecho canónico. Actualmente, la Fiscalía General del Estado lleva su propio procedimiento, por lo que aseguró que la Iglesia está dispuesta a colaborar con la entrega de documentación cuando sea requerida.

“Es una ofensa grave, sí lo es”, reconoció Palacios Torres, al referirse a este tipo de hechos y al impacto que pueden tener en quienes los padecen. También manifestó que comprende el dolor de la víctima y de otras posibles personas afectadas.

El vocero invitó a quienes hayan sufrido alguna situación similar a acercarse al Tribunal Eclesiástico para presentar su denuncia y solicitar que se investiguen los hechos. “Estamos de parte de ellos”, expresó, al reiterar que las puertas del Obispado permanecen abiertas.

Asimismo, aclaró que el llamado al perdón no debe interpretarse como una petición para guardar silencio o dejar de buscar justicia, pues la investigación eclesiástica y el proceso ante las autoridades civiles son independientes.

Respecto al acompañamiento psicológico que presuntamente no habría recibido Jorge, el vocero dijo desconocer si este apoyo le fue ofrecido y señaló que, si existió un compromiso que no se cumplió, puede acudir nuevamente al Tribunal Eclesiástico para exponer la situación.