Muere motociclista en accidente en Morelia, Michoacán; suman 28 motoristas muertos en accidentes en esta ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 12:30:06

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre 2026.- Un motociclista perdió la vida luego de chocar contra un poste metálico, hechos registrados en la avenida Madero Poniente en las inmediaciones del IMSS; con este suman 28 los motoristas muertos en accidentes en la presente anualidad en la capital del estado.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar cerca del templo de Mater Dolorosa, se había registrado un accidente de motocicleta.

Al sitio acudirían elementos de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron accidentada una motocicleta Italika Modena 175, color azul con negro y placa L9-1-16M, y cerca de esta el cuerpo sin vida de un hombre.

Con base en lo anterior al sitio acudirían elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que con este suman 28 motoristas fenecidos en accidentes, en esta ciudad, en este 2026.