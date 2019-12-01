En distintas regiones de Michoacán en 100 días, SSP detuvo a 933 personas y desarticuló células criminales

Morelia, Michoacán, 6 de marzo del 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo a 100 días de asumir la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina informó que se han detenido 933 personas, se aseguraron 7 mil 913 kilogramos de droga, 212 armas de fuego y mil 044 vehículos con reporte de robo o relacionados en actividades ilícitas, efectuados en diversas regiones del estado.

Sobre el particular se informó que en este periodo también se cumplimentaron 366 órdenes de aprehensión, se participó en la realización 123 cateos y fueron localizados 29 narcocampamentos, además del decomiso de 8 mil 260 cartuchos, 716 cargadores y 293 artefactos explosivos, lo que refleja la intensificación de acciones de inteligencia, investigación y operación policial.

Entre los resultados más relevantes destaca la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con el homicidio del presidente municipal Carlos Manzo en la región de Uruapan, así como la captura de cinco implicados en el homicidio de Bernardo Bravo en Apatzingán y de dos personas vinculadas al homicidio de la familia de intérpretes de lengua de señas en la región Morelia, casos que fueron esclarecidos mediante labores coordinadas entre corporaciones estatales y autoridades de procuración de justicia.

Asimismo, en diferentes acciones operativas fueron desarticuladas células delictivas vinculadas con homicidio, secuestro y extorsión en municipios como Uruapan, Álvaro Obregón y Tingambato, donde se detuvo a integrantes de grupos generadores de violencia que operaban en estas zonas; además, en Huetamo se participó en un cateo que derivó en la detención de ocho personas y el aseguramiento de armamento y vehículos.

Como parte de la estrategia para combatir delitos de alto impacto, la SSP también logró la captura de personas presuntamente dedicadas al cobro de extorsión bajo el esquema “gota a gota” en Morelia, así como el aseguramiento de ocho vehículos blindados en el municipio de Coahuayana, utilizados, al parecer, por grupos delictivos.

A la par de las acciones operativas, la SSP puso en marcha una Unidad Antiextorsión, mediante la cual se han evitado pagos por más de 217 millones de pesos, impidiendo que cerca de mil personas fueran víctimas de este delito gracias a la atención especializada y la intervención inmediata del personal capacitado.

El secretario José Antonio Cruz Medina destacó que estos resultados forman parte de una estrategia basada en inteligencia, investigación y despliegue operativo, la cual ha permitido mantener la tendencia a la baja en los homicidios dolosos en Michoacán, registrando actualmente el promedio diario más bajo de víctimas en los últimos 12 años, con 2.47 casos por día, de acuerdo con las estadísticas presentadas.