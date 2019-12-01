En Charo, Michoacán aseguran tres camiones con producto forestal y pone a disposición a tres personas por presunto uso de documentación falsa

Morelia, Michoacán, a 20 de julio 2026.- Como resultado de a acciones encaminadas a combatir los delitos contra el ambiente y la tala ilegal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos contra el Ambiente y la Fauna, aseguró tres camiones que transportaban producto forestal maderable y puso a disposición del Ministerio Público a tres personas por su probable responsabilidad en el uso de documentación falsa.

Sobre el particular se

informó que mientras personal de la Policía de Investigación, en coordinación con el Grupo KERI, realizaba actos de investigación en la localidad de La Escalera, municipio de Charo, los agentes detectaron tres camiones tipo Torton que transportaban rollos de madera, por lo que, ante la incidencia de delitos forestales registrada en la zona.

Acto seguido se les marcó el alto para verificar la legal procedencia y transporte del producto forestal.

Al solicitar la documentación correspondiente a quienes se identificaron como Agustín “N”, Jorge Luis “N” y Ricardo “N”, el personal investigador advirtió que las guías presentadas presuntamente no cumplían con las medidas de seguridad oficiales, por lo que existían indicios de que se trataba de documentación apócrifa.

Derivado de lo anterior, las tres personas, los vehículos y el producto forestal fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades conforme a derecho.