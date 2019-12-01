En Charo, Michoacán, aseguran 540 dosis de estupefaciente y detienen a una persona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 11:38:28

Morelia, Michoacán, 25 de agosto del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguró 540 dosis de narcótico y detuvo a una persona, en la localidad de Francisco I. Madero, municipio de Charo.

Sobre el particular se informó que fue derivado de las tareas efectuadas por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que se solicitó y obtuvo de un Juez de Control la respectiva orden de cateo, misma que fue cumplimentada en un inmueble ubicado en dicha localidad.

En el operativo, personal de la Policía de Investigación (PDI) de Alto Impacto y del K9 aseguró siete bolsas de material sintético transparente con sustancia granulosa cristalina con características de metanfetamina, equivalentes a 540 dosis, así como siete pipas de cristal.

En el lugar fue detenido Everardo Daniel “N”, quien junto con la droga asegurada quedó a disposición del Ministerio Público para que se resuelva su situación jurídica.

Durante la diligencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional (GN) brindaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo del operativo.