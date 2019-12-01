En cateos, localizan el cuerpo de una mujer dentro de un canal en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 12:44:53
San Juan del Río, Querétaro, 12 de enero del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, informó que, derivado de una denuncia ciudadana, se inició una carpeta de investigación que, desde su apertura, fue atendida bajo protocolos especializados y con perspectiva de género, lo que permitió la realización de diversas diligencias ministeriales y de investigación en los municipios de San Juan del Río, Pedro Escobedo y Querétaro, con el objetivo de esclarecer hechos posiblemente constitutivos de delito.

En el curso de la noche del 10 de enero de 2026, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito cumplimentó una diligencia de cateo, previamente autorizada por la autoridad judicial, en un inmueble ubicado en la colonia La Rueda, en el municipio de San Juan del Río.

Durante la diligencia se realizó el aseguramiento de diversos indicios, los cuales fueron debidamente resguardados para su análisis pericial, como parte de los actos de investigación en curso.
Asimismo existe una clara línea de investigación respecto a los hechos que dieron inicio a la carpeta de investigación aquí mencionada. 

Posteriormente, el 11 de enero de 2026, personal ministerial y pericial de esta Fiscalía llevó a cabo una búsqueda en un canal de aguas pluviales, ubicado en la comunidad de La Llave, a la altura del puente del Río San Juan, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer adulta, quien presuntamente era pareja sentimental del probable autor.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que la investigación se encuentra en proceso, por lo que se continúan realizando actos de investigación de manera técnica y científica para determinar responsabilidades, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las personas que resulten involucradas.

