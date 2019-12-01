Jiménez, el municipio de Michoacán sin salud, educación ni empleo que mantiene políticos millonarios: entre carencias estructurales, su alcaldesa sería la mejor pagada del estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 13:12:32

Jiménez, Mich., a 17 de marzo de 2026.- En Jiménez, Michoacán, la distancia entre gobierno y realidad no se mide en kilómetros, sino en percepciones que, con el tiempo, se han vuelto cada vez más difíciles de contener.

Se trata de un municipio donde la economía no despega, donde el campo apenas sostiene a las familias y donde migrar no es una opción, sino una salida casi obligada. Aquí, el desarrollo no es promesa incumplida: es una expectativa que nunca llegó. La falta de inversión, la ausencia de industria y la precariedad laboral han construido un entorno donde sobrevivir es la prioridad diaria.

En ese contexto, cualquier señal de privilegio en la clase política adquiere un peso desproporcionado.

Por eso no sorprende que, aunque no exista una confirmación clara, haya prendido con fuerza el señalamiento de que la alcaldesa podría figurar entre las mejor pagadas del estado. Tampoco es casual que la polémica por el uso de tenis de lujo —atribuidos a la marca Louis Vuitton— haya encontrado eco en una población donde muchos difícilmente pueden aspirar a ingresos estables.

No es el dato lo que indigna. Es el contraste.

En Jiménez, la precariedad no es estadística: es paisaje. Calles con actividad limitada, jóvenes que se van porque quedarse no ofrece futuro, y una economía local que gira en círculos sin posibilidad real de crecimiento. En ese entorno, la política municipal no aparece como motor de cambio, sino como una estructura que administra la inercia.

Y es precisamente ahí donde el problema se vuelve más profundo.

Porque cuando no hay información clara sobre salarios, cuando los datos oficiales se contradicen o simplemente no se explican, lo que se abre no es un debate técnico, sino un vacío. Y en ese vacío, cualquier imagen —unos tenis, una cifra, un rumor— se convierte en símbolo.

Un símbolo de algo más grande: la sospecha de que quienes gobiernan viven bajo reglas distintas.

La gravedad no está en comprobar si el sueldo supera o no los 100 mil pesos, ni en autenticar el precio de un par de tenis. Está en que, en un municipio como Jiménez, esas historias resultan creíbles. Y cuando la ciudadanía cree más en el rumor que en la versión oficial, el problema ya no es de comunicación: es de legitimidad.

Así, Jiménez no enfrenta solo pobreza, migración o falta de oportunidades. Enfrenta algo más corrosivo: la normalización de la desconfianza. Una condición donde el gobierno no logra convencer, donde la transparencia no alcanza y donde la percepción de privilegio termina pesando más que cualquier discurso institucional.

En ese terreno, cualquier administración —actual o futura— arranca siempre desde el mismo punto: la duda.