Ataque armado deja un hombre sin vida y desata operativo policiaco en Villagrán, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 17:12:23

Villagrán, Guanajuato, 17 de marzo de 2026.- Movimiento policíaco se registró la tarde de este martes en la comunidad de Santa Rosa de Lima donde un hombre perdió la vida tras ser atacado por un joven.

Los hechos se registraron dentro de un domicilio en la calle Emiliano Zapata donde personal policíaco realizó un operativo del que se desconoce hasta el momento el resultado.

De acuerdo a los primeros reportes se mencionaba sobre diversos cateos en dicha comunidad y Morales.

Sin embargo trascendió que se realizaba un operativo para dar con él o los presuntos responsables de los hechos violentos que cobró la vida de un masculino.

Será la fiscalía del Estado de Guanajuato quien aporte mayor información al respecto los cuales llevaron a cabo las diligencias correspondientes en la escena para iniciar la carpeta de investigación.

Finalmente el cuerpo fue llevado a las instalaciones del SEMEFO donde se le realizará la necropsia que marca la ley.