En cateo, hieren con arma de fuego a elemento de la Fiscalía de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 14:25:13

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre 2025.- La madrugada de este jueves, un elemento de la Policía de Investigación del Delito, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, resultó lesionado con arma de fuego, en una intervención en la colonia Milenio III.

De manera simultánea, se estaban ejecutando varios cateos en la zona metropolitana, una de ellas, fue la colonia Milenio III, sin embargo, al llegar, los recibieron con detonaciones por arma de fuego.

En el lugar, un elemento de la FGE, resultó lesionado, por lo que rápidamente, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, se valoró al elemento y posteriormente lo trasladaron a un Hospital para continuar con la atención, en donde se reporta fuera de peligro.