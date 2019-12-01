En Buenavista, Michoacán: Detienen a 4 personas en posesión de armas de fuego

Buenavista, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- Como resultado de acciones operativas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN), detuvieron a cuatro personas en posesión de dos armas de fuego y cartuchos útiles, en el municipio de Buenavista.

Sobre el particular se informó que se desplegaron labores estratégicas en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, donde se logró la detención de los implicados. Tras una inspección, les fueron localizadas dos armas calibre 9 milímetros, tres cargadores y 32 cartuchos.

También se aseguraron tres vehículos de las marcas Honda, Nissan e Italika. Tras la verificación en campo, se confirmó que ninguna de las unidades contaba con reporte de robo. Tanto las personas detenidas como lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad procuradora de justicia para dar seguimiento a las investigaciones conforme a derecho.

En la región de Tierra Caliente, la Guardia Civil y las fuerzas federales mantienen el reforzamiento de las labores de vigilancia con el objetivo de preservar el orden público y la seguridad de la población.