Detienen en Celaya, Guanajuato a objetivo prioritario por extorsión agravada

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 21:05:41

Celaya, Guanajuato, a 7 de octubre de 2025.- En un operativo realizado en la ciudad de Celaya, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate a la Extorsión, logró la detención y vinculación a proceso de Eduardo Dolores “N”, identificado como objetivo prioritario por su presunta participación en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en julio de 2025, cuando la víctima, un comerciante del mercado de abastos Benito Juárez, fue amenazada por un sujeto que le exigía fuertes sumas de dinero a cambio de no hacerle daño a él ni a su familia.

Tras la denuncia presentada, agentes ministeriales emprendieron labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y detener a Eduardo Dolores “N”, quien era considerado pieza clave dentro de una red de extorsionadores que opera en la región de Celaya.

Durante su captura, las autoridades aseguraron equipos telefónicos y dinero en efectivo, elementos que fueron integrados a la investigación.

Posteriormente, un juez de control determinó vincularlo a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada, mientras la Fiscalía continúa recabando pruebas para fortalecer el caso.

La FGE exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión a través de los canales oficiales:

800 DNUNCIA (800 368 6242)

https://portal.fgeguanajuato.gob.mx

PROCURAPP o mediante mensaje SMS al 477 399 0888.

