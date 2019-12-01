Fallece ciclista tras ser atropellado por motociclista en Avenida de Los Insurgentes de Irapuato, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 20:58:51

Irapuato, Guanajuato, a 7 de octubre de 2025.- Durante la tarde de este martes, un trágico accidente se registró sobre la avenida de Los Insurgentes, frente a la Escuela Secundaria Técnica No. 46, donde un ciclista perdió la vida al ser embestido por un motociclista que no logró detener su marcha a tiempo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió cuando el hombre, de edad avanzada, intentaba cruzar la vialidad y fue impactado violentamente por la motocicleta. El golpe fue tan fuerte que el ciclista cayó al pavimento y murió de manera instantánea, antes de que pudiera recibir atención médica.

El conductor de la motocicleta resultó con lesiones considerables y fue auxiliado por paramédicos de emergencia, quienes lo trasladaron a un hospital bajo vigilancia de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal, Tránsito y Protección Civil acudieron al lugar, acordonaron el área y cerraron parcialmente la circulación para facilitar las labores de rescate y peritaje.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios y tomaron fotografías de la escena para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Posteriormente, el cuerpo del ciclista fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley.

Las autoridades ya indagan las causas que provocaron el fatal accidente y determinarán la posible responsabilidad del motociclista involucrado.