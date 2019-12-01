Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 14:59:08

Jacona, Michoacán a 22 de noviembre de 2026.- Con una lesión producida por proyectil de arma de fuego, resultó un individuo el cual fue baleado en un robo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en las afueras del OXXO ubicado en la calle de Argentina de la colonia Buenos Aires habían baleado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que presentaba un rozón de bala en una pierna.

Sobre las causas de la herida el afectado refirió que llegaron seis individuos a bordo de motocicletas y le exigieron la entrega del vehículo, empero antes de huir le dispararon.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.