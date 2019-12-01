Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 13:00:18

Madero, Michoacán a 22 de noviembre de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse con el cejudo que conducía en la cabecera municipal, Villa Madero, un joven perdió la vida.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en las inmediaciones de la gasolinera Capichola, localizada en el Centro se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribaron encontraron al conductor sin vida.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE quienes dieron fe de los hechos.