Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 14:30:36

Jacona, Mich., a 22 de noviembre de 2026. Elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Jacona localizaron un cuerpo desmembrado en avanzado estado de descomposición en el Libramiento Sur, a la altura de la entrada a la colonia El Barril.

Fue alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo, que los agentes acudieron al sitio tras recibir un aviso ciudadano sobre la presencia de lo que parecía ser un cuerpo humano.

Al llegar, encontraron restos envueltos en plástico blanco que, según la inspección inicial, correspondían a una sola persona.

Asimismo, los agentes se percataron de que el cuerpo presentaba la amputación de ambas piernas.

La zona fue acordonada en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del estado para la realización de las diligencias correspondientes.