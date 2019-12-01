Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 12:58:00

Querétaro, Qro a 22 de noviembre de 2026.- La madrugada de este domingo, se registró un altercado entre vecinos, en la colonia La Luna, la cual dejó como saldo a una persona sin vida y cinco más lesionados.

Fue al exterior de un domicilio ubicado en la calle Cruz del Sur, en donde se registró el altercado entre vecinos, por presuntas viejas rencillas.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el altercado, por lo que, rápidamente, se movilizaron al lugar, paramédicos, así como elementos policiales.

Una vez en el lugar, se confirmó la muerte de una persona y se valoraron a cinco más (hermanos), sin que requieran traslado a un nosocomio.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, acordonó la zona y dio parte al personal de la Fiscalía General del Estado, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.