En Ario de Rosales, Michoacán: Hombre pierde la vida al caer en una olla de agua en la comunidad de Tirindiritzio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 18:52:17

Ario de Rosales, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- Un hombre perdió la vida al caer por accidente, en una olla de agua en la comunidad de Tirindiritzio, del municipio de Ario de Rosales.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el Departamento de Atención Prehospitalaria y Bomberos, quienes recibieron el reporte de emergencia

Al llegar, se encontraron con el cuerpo al interior de la geomembrana, por lo que se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (SEMEFO), para realizar la extracción del agua.

Asimismo, las autoridades indicaron que debido a las condiciones climáticas fue posible realizar el rescate del cuerpo, debido a que se encontraba flotando, por lo que no fue necesaria la intervención del equipo de rescate acuático estatal.