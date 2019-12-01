En Apatzingán, Michoacán, la Guardia Civil detiene a un hombre y un adolescente en posesión de estupefaciente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 13:31:15

Apatzingán, Michoacán, 13 de marzo del 2026.- Durante recorridos de vigilancia y seguridad elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, en coordinación con autoridades municipales y federales detuvieron a un hombre y a un adolescente cuando viajaban en una motocicleta y llevaban en su poder algunos gramos de la droga sintética conocida como “crystal”.

Se trata de Luis Alfredo H. H., de 32 años de edad, alias “El Moño”, así como J. A. M. H., de 15 años de edad, ambos vecinos de este municipio.

Sobre su detención se informó que los oficiales realizaban un recorrido sobre la carretera que va a Aguililla, a la altura de la desviación a la localidad de El Recreo, le marcaron el alto dos personas que viajaban en una motocicleta, marca Italika, de color negro y azul para realizarles una revisión de rutina.

Los oficiales encontraron entre sus pertenencias cinco envoltorios de plástico transparente con una sustancia granulada con las características de la referida droga, la cual tenía un peso de 3.53 gramos.

El hombre y el menor, así como la droga, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.