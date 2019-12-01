Presunto responsable de abusar sexualmente de su sobrina en Apatzingán, Michoacán, es vinculado a proceso

Apatzingán, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a procesó contra Alfredo “N”, por su posible relación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una de su sobrina, en el año 2018 y 2020 cuando la niña tenía 8 años.

Sobre el parcelar se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, en el 2018, Alfredo “N” aprovechó el momento en que se encontraba únicamente con su sobrina en el interior del domicilio en que ambos vivían, para realizar tocamientos lascivos, comportamiento que se repitió en el año de 2020. Tras cada una de las agresiones, el imputado amenazaba a la niña con hacerle algún daño si contaba lo ocurrido.



Por ello, fue presentada una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Apatzingán, que dio inicio con las diligencias correspondientes y reunió datos de prueba que permitieron establecer la participación de Alfredo “N” en el delito, por lo que fue conducido mediante citación, ante un Juez de Control, toda vez que se encuentra en reclusión y sujeto a proceso por el delito de abuso sexual y violación, perpetrado contra la hermana mayor de la víctima actual.

En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso al investigado al existir, elementos concluyentes de su posible participación; le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.