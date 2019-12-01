En Apatzingán, Michoacán: Detienen a un sujeto que viajaban en una camioneta robada; resultó tener dos órdenes de aprehensión por robo y homicidio 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 20:05:00
Apatzingán, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Un hombre fue detenido cuando conducía una camioneta con reporte de robo, la cual fue identificada mediante los arcos carreteros que ha colocado la Secretaría de Seguridad Pública del estado; resultó tener órdenes de aprehensión por homicidio y robo. 

Se trata de Jairo M. B., de 30 años de edad, originario de este municipio y quien tiene en su contra dos órdenes de aprehensión, la primera por robo de vehículo y la segunda por homicidio calificado. 

Al respecto se informó que sobre la carretera a Cuatro Caminos fue localizada una camioneta, marca Ford, tipo doble rodado, de color blanco, de modelo atrasado, la cual cuenta con reporte de robo, tras pasar por los arcos carreteros. 

De inmediato se alertó a las corporaciones de seguridad tanto municipales, como estatales y federales, que lograron ubicar la unidad en las calles de la colonia El Varillero y detener también al chofer. 

El chofer y la camioneta fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que se inicien con las investigaciones y responda por los delitos que se le imputan.

