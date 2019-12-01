En Apatzingán Michoacán detienen a tres presuntos extorsionadores de limoneros

En Apatzingán Michoacán detienen a tres presuntos extorsionadores de limoneros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 07:43:13
Apatzingán, Michoacán.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por autoridades federales se logró la detención de tres sujetos presuntamente dedicados a extorsionar limoneros y al uso de artefactos explosivos.

 

Al respecto se informó que persona del Ejército Mexicano, Marina y Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, llevaban a cabo recorridos de vigilancia y o re venció del delito en el municipio.

 

En un momento determinado los agentes de la ley tuvieron a la vista a los tres sujetos a quienes detuvieron.

 

Finalmente los tres individuos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para los efectos de ley.

