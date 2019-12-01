Incendio de vivienda deja una persona herida y daños materiales en Zacapu, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 07:55:55

Zacapu, Michoacán, a 17 de diciembre del 2025.- Una persona lesionada y daños materiales, fue el saldo que dejó el incendio de una vivienda ubicada en la zona Centro de esta ciudad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Vasco de Quiroga y Venustiano Carranza se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que presentaba quemaduras leves.

Entre tanto los vulcanos se abocaron a sofocar la conflagración que dejó cuantiosos daños materiales.