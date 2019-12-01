Incendio de vivienda deja una persona herida y daños materiales en Zacapu, Michoacán

Incendio de vivienda deja una persona herida y daños materiales en Zacapu, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 07:55:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zacapu, Michoacán, a 17 de diciembre del 2025.-  Una persona lesionada y daños materiales, fue el saldo que dejó el incendio de una vivienda ubicada en la zona Centro de esta ciudad.

 

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Vasco de Quiroga y Venustiano Carranza se estaba quemando una vivienda.

 

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que presentaba quemaduras leves.

 

Entre tanto los vulcanos se abocaron a sofocar la conflagración que dejó cuantiosos daños materiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen tres presuntos extorsionadores de chóferes del transporte público en la CDMX
Balacera en Irapuato deja saldo de menores de edad lesionados
Hallan cadáver con huellas de violencia en Uruapan, Michoacán
En Apatzingán, Michoacán desactivan 15 artefactos explosivos y destruye campamento clandestino
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum exige a la ONU intervenir en conflicto Estados Unidos-Venezuela
Hallan cadáver con huellas de violencia en Uruapan, Michoacán
Bomba en Coahuayana fue detonada a distancia, informa la Fiscalía de Michoacán: lo atribuye a guerra por el control de la Costa
Desapariciones en México, el grito entre el silencio: más de 17 mil desaparecidos en el gobierno de Sheinbaum; crisis se concentra en el Valle de México, Sinaloa y Michoacán 
Comentarios