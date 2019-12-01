En Apatzingán, Michoacán desactivan 15 artefactos explosivos y destruye campamento clandestino

Apatzingán, Michoacán, 17 de diciembre del 2025.- Como resultado de dos diferentes labores realizadas en el municipio, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron e inhabilitaron 15 artefactos explosivos improvisados y destruyeron un campamento clandestino en el municipio de Apatzingán.

Sobre el particular se informó que en un primer hecho, en la localidad de La Paracata de esta demarcación, el personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano encontró los citados dispositivos explosivos diseñados para ser arrojados desde dron, mismos que fueron inhabilitados por los agentes del agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP.

Posteriormente en la localidad de La Huerta de este municipio, los efectivos de las fuerzas estatales y federales, localizaron un puesto de observación ilícito, presuntamente utilizado por miembros de una celula delincuencial; sitio que fue asegurado y posteriormente incinerado.

Finalmente, los elementos de la SSP y Defensa reforzaron el despliegue operativo en la región, a fin de inhibir la comisión de otros delitos y garantizar el orden público para beneficio de la ciudadanía.