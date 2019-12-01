Balean a hombre de la tercera edad en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 08:12:36

Morelia, Michoacán, 17 de diciembre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre de la tercera edad el cual fue atacado a balazos en la comunidad de Mesón Colorado en el municipio de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida población habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Manuel “N”, de 69 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.