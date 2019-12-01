Balean a hombre de la tercera edad en Morelia, Michoacán

Balean a hombre de la tercera edad en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 08:12:36
Morelia, Michoacán, 17 de diciembre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre de la tercera edad el cual fue atacado a balazos en la comunidad de Mesón Colorado en el municipio de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida población habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Manuel “N”, de 69 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
