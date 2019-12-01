Balas, drones y extranjeros armados: Dejan grave a venezolano tras enfrentamiento en Apatzingán, Michoacán 

Apatzingán, Mich., a 16 de diciembre de 2025.— El terror volvió a apoderarse de la región Tierra Caliente cuando un violento enfrentamiento armado entre grupos civiles de la delincuencia organizada estremeció las inmediaciones del Cerro Blanco, en la comunidad de Holanda, municipio de Apatzingán, donde se reportaron ráfagas de armas largas y detonaciones de explosivos lanzados desde drones.

Habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar por varios minutos el estruendo de los disparos y explosiones, lo que provocó la inmediata movilización de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil, quienes desplegaron un amplio operativo en busca de los hombres armados que sembraron el pánico.

Durante los recorridos tácticos por el cerro, las fuerzas de seguridad localizaron a un sujeto herido de bala, quien presentaba un impacto en la rodilla y vestía ropa táctica, lo que levantó sospechas entre las autoridades.

El lesionado se identificó como José Benveni, de 25 años de edad, originario de Venezuela, quien fue auxiliado por paramédicos y trasladado de urgencia al Hospital Regional de Apatzingán, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene bajo reserva el caso y espera el momento procesal oportuno para entrevistar al extranjero, a fin de determinar si participó directamente en el enfrentamiento armado registrado en el Cerro Blanco y resultó lesionado durante la refriega.

Mientras tanto, el uso de drones cargados con explosivos y la presencia de extranjeros presuntamente vinculados a grupos criminales vuelven a encender las alarmas sobre la escalada de violencia que azota esta región de Tierra Caliente, donde los enfrentamientos armados parecen no tener fin.