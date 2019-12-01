Bomba en Coahuayana fue detonada a distancia, informa la Fiscalía de Michoacán: lo atribuye a guerra por el control de la Costa

Morelia, Mich., a 16 de diciembre de 2025.— La explosión que sacudió a Coahuayana y encendió las alertas nacionales no fue un hecho fortuito. Nuevas declaraciones de la Fiscalía de Michoacán revelan que el vehículo cargado con explosivos habría sido detonado a distancia, confirmando un ataque planeado, ejecutado con precisión y enmarcado en la creciente escalada del crimen organizado en la región costera del estado.

El ataque ocurrió el sábado 6 de diciembre, alrededor del mediodía, cuando una camioneta explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en una zona urbana del municipio. La onda expansiva se sintió a varias cuadras a la redonda, provocando pánico entre la población y una movilización inmediata de fuerzas de seguridad estatales y federales.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmó que las investigaciones ya permitieron establecer que el explosivo fue activado mediante un dispositivo a larga distancia, e incluso señaló que ya se tienen identificados a quienes habrían accionado el mecanismo, lo que perfila el hecho como una agresión directa y deliberada contra la policía comunitaria.

La revelación marca un punto de quiebre en la narrativa inicial del caso. Lo que en un primer momento fue presentado como una explosión sin una mecánica claramente definida, hoy se perfila como un atentado con alto grado de planeación, propio de estructuras criminales con conocimiento en el uso de artefactos explosivos improvisados.

Seis muertos y una docena de heridos

El saldo humano del ataque es contundente. De acuerdo con reportes oficiales actualizados, la explosión dejó seis personas muertas. Entre las víctimas se encuentran dos personas que viajaban en el vehículo que explotó y cuatro integrantes de la Policía Comunitaria, algunos de los cuales fallecieron horas o días después en hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.

Además, entre seis y doce personas resultaron heridas, varias con quemaduras, fracturas y lesiones por la onda expansiva. La explosión también causó daños considerables en viviendas, vehículos estacionados y edificios cercanos, evidenciando la potencia del artefacto utilizado.

Primeras detenciones

En medio de la presión pública y mediática, fuerzas federales y estatales realizaron operativos en la franja limítrofe entre Michoacán y Colima, donde seis personas fueron detenidas por su posible relación con el atentado. Aunque hasta el momento no se han presentado imputaciones formales ante un juez, las autoridades reconocen que estas detenciones forman parte de la misma línea de investigación sobre la detonación remota del explosivo.

Explosivos como mensaje

El uso de explosivos en Michoacán no es un hecho aislado. En los últimos años, minas terrestres, drones cargados con artefactos y vehículos explosivos se han convertido en herramientas recurrentes del crimen organizado, especialmente en regiones como Tierra Caliente y la costa-sierra, donde las disputas territoriales se han intensificado.

Coahuayana, por su ubicación estratégica y rutas de movilidad, se ha convertido en territorio en disputa, donde cada ataque no solo busca causar daño inmediato, sino enviar un mensaje de control, intimidación y poder.

Una señal de alarma

El caso deja al descubierto una realidad inquietante: la normalización del uso de explosivos en conflictos criminales y la vulnerabilidad de comunidades enteras atrapadas entre grupos armados y estrategias de violencia cada vez más sofisticadas.

Coahuayana permanece bajo la sombra de una explosión que no solo cobró vidas, sino que volvió a exhibir la profundidad de la crisis de seguridad que enfrenta Michoacán.