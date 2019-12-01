En alcoholímetro, rescatan a hombre de secuestro exprés en la CDMX

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2025.- Gracias a un alcoholímetro, un hombre que había sido privado de su libertad, fue liberado por policías, de acuerdo a información del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

Los hechos se registraron en un punto de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol, que se encontraba instalado en el cruce de las avenidas Ribera de San Cosme e Insurgentes Norte, en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando le marcaron un alto a un vehículo color negro, parar realizar las pruebas, al detenerse, se bajó el copiloto corriendo, mientras que el conductor permaneció dentro del carro.

En el asiento trasero del vehículo, iba otro hombre, el cual, pidió ayuda a los policías, debido a que supuestamente fue retenido al salir de su trabajo, también refirió que lo golpearon y que lo obligaron a subir al carro, además de que lo llevaban bajo amenazas.

Por ello, el piloto del vehículo, de 48 años de edad, así como el otro de 18 años que salió corriendo, fueron detenidos por lo agentes y presentados ante el ministerio público en la Fiscalía Anti Secuestro.

Asimismo, una mujer, quien se identificó como prima del hombre que había sido secuestrado, declaró que recibió una llamada telefónica, en la que le pedían una suma de dinero, a cambio de liberar a su familiar, o si no, le quitarían la vida, por lo que ante el temor, accedió a entregar el dinero, el cual fue depositado a una cuenta que le enviaron vía mensaje de texto.

El hombre que fue privado de su libertad, fue atendido en la oficina del ministerio por paramédicos del .Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes lo diagnosticaron con contusión con edema en el puente óseo en la cara que une el hueso lateral del cráneo con el pómulo.



