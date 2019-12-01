Fiscalía logra desenganche de víctima de secuestro virtual en Salvador Escalante, Michoacán

Salvador Escalante, Michoacán, 18 de octubre de 2025- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) consiguió el desenganche y localización de Isidro M., quien había sido víctima de un secuestro virtual en la comunidad de Opopeo, perteneciente al municipio de Salvador Escalante.



El hombre, de 35 años, salió de su domicilio después de recibir llamadas de números desconocidos. Al no recibir más información, sus familiares se dirigieron a la Fiscalía Regional de Morelia para denunciar la situación. Tras la presentación de la denuncia, agentes especializados iniciaron las investigaciones y determinaron que se trataba de una extorsión telefónica. Se desplegó un operativo de búsqueda y localización que culminó con la ubicación del afectado en la colonia Revolución del municipio de Pátzcuaro, donde se encontró sano y salvo.



Una vez asegurado, Isidro M. fue trasladado a la oficina del agente del Ministerio Público para recibir la atención correspondiente y concluir las diligencias. La FGE recuerda que este tipo de delitos pueden denunciarse ante la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) en Morelia, ubicada en Periférico Independencia #5000, colonia Sentimientos de la Nación, o bien comunicarse al 443 322 3600, extensión 2234, y en la Fiscalía Regional más cercana.