Se consolida Morón como un aliado del sector empresarial de Michoacán

Uruapan, Mich., a 18 de octubre de 2025.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, se consolida como un fuerte aliado del sector empresarial, al sostener un diálogo abierto con representantes de diversos rubros productivos de Uruapan y de la región de occidente, para atender los principales retos económicos, ambientales y de infraestructura que enfrentan.

En los últimos días, el legislador se ha reunido con el sector empresarial de todas las regiones de la entidad, a quienes ha manifestado que desde el Senado de la República construirá mecanismos legales y mejores prácticas que fortalezcan la economía nacional y promoverá acuerdos comerciales más justos y equitativos en el marco de la renegociación del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

En el caso particular de Uruapan, puntualizó que el desarrollo económico debe avanzar en equilibrio con el cuidado ambiental, por lo que se comprometió a revisar la Ley del Medio Ambiente y del Equilibrio Ecológico para incorporar propuestas del sector empresarial que fomenten una producción más responsable y sustentable, especialmente en el sector aguacatero y agroindustrial.

Raúl Morón, se comprometió a tener un acercamiento con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para abordar la mejora y conservación de las carreteras y vías de comunicación del estado, además de dialogar con las autoridades federales en materia de seguridad para implementar acciones más eficaces que garanticen la tranquilidad de la población y de los inversionistas.

Finalmente, Raúl Morón propuso instalar una mesa permanente de análisis y seguimiento con los empresarios de Uruapan, con el objetivo de revisar los avances en las gestiones y fortalecer la colaboración institucional. "Nuestro propósito es claro: trabajar en unidad con el sector productivo para que Michoacán crezca con equilibrio, justicia y bienestar para todas y todos", afirmó.