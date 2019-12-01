En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de 900 dosis de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:37:59

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró 975 dosis de sustancia cristalina con las características de la metanfetamina.

Sobre el particular se informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto obtuvo del Juez de Control una orden de cateo, tras presentar datos de prueba que indican que en un domicilio de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Bellavista, se cometían hechos constitutivos de delito.

El domicilio fue inspeccionado por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Unidad Canina (K9), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); ahí se localizaron 38 bolsas de plástico con sustancia cristalina granulosa, con las características de la metanfetamina, equivalente a 975 dosis.

La sustancia y el inmueble fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones.