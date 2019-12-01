En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de 900 dosis de estupefacientes

En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de 900 dosis de estupefacientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:37:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró 975 dosis de sustancia cristalina con las características de la metanfetamina.

Sobre el particular se informó que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto obtuvo del Juez de Control una orden de cateo, tras presentar datos de prueba que indican que en un domicilio de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Bellavista, se cometían hechos constitutivos de delito. 

El domicilio fue inspeccionado por personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Unidad Canina (K9), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); ahí se localizaron 38 bolsas de plástico con sustancia cristalina granulosa, con las características de la metanfetamina, equivalente a 975 dosis. 

La sustancia y el inmueble fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer es detenida en Puebla tras ser vista en la calle arrastrando y golpeando a su hijo menor de 3 años; al parecer estaba bajo los efectos de sustancias ilícitas 
Por la presunta comisión de un homicidio, detienen a un sujeto en Paracho, Michoacán
En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de 900 dosis de estupefacientes
Condenan a más de 100 años de prisión a hombre que asesinó a dos agentes de la FGR en Puerto Vallarta, Jalisco 
Más información de la categoria
Anuncia Gobierno de México inversión de CFE de más de 8 mil mdd para fortalecer la Red Nacional de Transmisión
Dos ataques simultáneos reportados en Cali, Colombia dejan al menos 13 muertos y decenas de heridos; el presidente los cataloga como ataques terroristas 
Operativo federal acaba con red de tráfico de armas en Edomex, Jalisco y Nayarit: Hay 14 detenidos
Policía de Tingambato dirigía banda de secuestradores ligada a grupo armado de Michoacán: Mataron a víctima pese a pago de 2 millones y siguieron extorsionando a la familia 
Comentarios