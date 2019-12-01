Arranca Operativo Semana Santa dentro del Programa Héroe Paisano 2026

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) inició el Operativo Semana Santa dentro del Programa Héroe Paisano 2026 en el Aeropuerto Internacional de Morelia “Francisco J. Múgica”, para garantizar una estancia segura e informada a las y los michoacanos que regresan del extranjero durante la temporada vacacional de Semana Santa.

Durante el inicio del operativo, el titular de Semigrante, Antonio Soto Sánchez, resaltó la importancia de coordinar esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para brindar atención integral en materia de seguridad, salud y derechos humanos a las y los connacionales, y facilitar su ingreso, tránsito y estancia en la entidad, para lo cual se ponen a su disposición los números 911 para emergencias y 443 322 9100 de la Secretaría del Migrante.

“El objetivo es que nuestros connacionales se sientan bienvenidos, acompañados y seguros en su regreso a casa; por ello, trabajamos para garantizar un trato digno y cercano”, declaró el funcionario.

El programa contempla la instalación de módulos de atención en los aeropuertos internacionales de Morelia y Uruapan, así como en terminales de autobuses y puntos estratégicos como el Centro Histórico de Morelia, donde se ofrece orientación sobre trámites, servicios, derechos y obligaciones, además de acompañamiento ante eventualidades.

Asimismo, se refuerza la coordinación con dependencias federales, estatales y municipales para prevenir abusos y brindar atención oportuna, en apego a la política de tolerancia cero a la corrupción y a las malas prácticas.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán, a través de la Semigrante, refrenda su compromiso con las y los connacionales, y trabaja para que su regreso sea una experiencia segura, ordenada y con pleno respeto a sus derechos.