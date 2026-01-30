En 2026, 30 motociclistas han muerto en Morelia, Michoacán en accidentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 17:08:07

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.- Con base en reportes periódicos, en este 2026, son ya 30 motociclistas muertos en accidentes, en esta ciudad de Morelia, enero: 2 muertos; febrero: 1 muerto; marzo: 2 muertos; abril: 3 muertos; mayo: 2 muertos; junio: 3 muertos; julio: 5 muertos; agosto: 3 muertos; septiembre: 5 muertos; octubre: 2 muertos; noviembre: 2 muertos

El recuento anual comienza con dos personas fallecidas en enero en distintos percances, el 1 de enero una motociclista murió al ser atropellada en la carretera Morelia-Salamanca; el 25 de enero en avenida Acueducto un motociclista murió, presuntamente al caer de su unidad.

El 9 de febrero en la avenida Morelos Norte, en la colonia La Soledad, un motociclista murió al chocar contra un árbol.

El 10 de marzo en dos percances igual número de motociclistas perdieron la vida, uno al derrapar en la avenida Periodiamo; el otro en la avenida C5, de Villas del Pedregal al chocar contra un camión.

El 20 de abril en un choque entre un vehículo y una moto, en la autopista Morelia-Pátzcuaro, un motociclista murió.

El 25 de abril un joven feneció en un hospital tras accidentarse en el libramiento Poniente y el mismo día en la carretera Chiquimitío-Torreón Nuevo un motociclista murió a derrapar con su vehículo.

El 14 de mayo, Pedro H., de aproximadamente 54 años de edad, quien conducía una motocicleta de la marca Ducati, con placa de circulación L9D47U, perdió la vida al accidentarse en el Libramiento Sur de esta ciudad de Morelia.

El 30 de mayo, en la tenencia de Santiago Undameo, José C., perdió la vida al accidentarse con su moto.

El 14 de junio, Luis Leonardo “N”, de 8 años de edad, murió al accidentarse con la cuatrimoto en que viajaba sobre la avenida Fray Antonio de San Miguel.

El 22 de junio, Fabián “N”, de 18 años murió al accidentarse con su moto, sobre la avenida Morelos Norte en el Centro.

El 23 de junio, en la avenida Acueducto, Paulina Fernanda “N”, de 26 años perdió la vida al chocar con su moto contra uno de los arcos.

El 9 de julio en el Periférico Poniente a la altura de la colonia Nicolaítas Ilustres, Óscar Daniel B., de 40 años murió tras accidentarse con la moto en que viajaba.

El 17 de Julio, Daniel R., de 20 años, repartidor de aplicación, muere tras ser chocado por una camioneta en el Libramiento Sur de esta ciudad.

El 23 de julio, Diego Luis “N”, de 41 años, murió luego de chocar contra la parte trasera de una camioneta en la avenida Madero Poniente, frente al bar Ramsés.

El 27 de julio, Francisco “N”, de 40 años falleció tras caer de su moto y salir proyectado al vacío en el Distribuidor Vial de la Salida a Charo.

El 29 de julio, muere Juan Pablo B., de 24 años de edad tras chocar con su moto contra una camioneta en el cruce de las avenidas Camelinas y Rey Tanganxoan II, frente al parque Zoológico Benito Juárez.

El 1 de agosto, luego de que dos motocicletas chocaran en calles del fraccionamiento Jardines del Rincón, un motorista perdió la vida.

El 23 de agosto, José Julian y Misael, de 20 y 25 años de edad respectivamente, perdieron la vida al chocar con la moto que tripulaban contra un árbol en la avenida Madero Poniente en la colonia Los Ejidos.

El 2 de septiembre un motociclista murió luego de chocar contra un camión sobre Calzada La Huerta en la colonia Morelos.

El 6 de septiembre murió un joven luego de derrapar con su moto en la avenida Madero Poniente en las inmediaciones de Las Tarascas.

El 6 de septiembre tres personas murieron tras chocar dos motos en el Bulevar García de León.

El 16 de octubre un individuo murió al accidentarse con su moto en el Periférico Norte, en las inmediaciones de El Realito.

El 19 de octubre, un hombre murió tras chocar contra un poste en la avenida Madero Poniente, frente a Mater Dolorosa.

El 5 de noviembre Francisco Yahir de 25 años perdió la vida luego de caer de lo alto del puente elevado de Calzada La Huerta, tras chocar con su moto.

El 8 de noviembre, Ruth Abenith “N”, de 19 años, murió luego de derrapar con la motocicleta que conducía sobre la avenida Madero Poniente, en la colonia Sindurio.